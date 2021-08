De Amsterdamse driehoek komt vrijdagmiddag bijeen om te spreken over de veiligheidssituatie in een studentenflat aan de Krelis Louwenstraat, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Het Parool. In de studentenflat woedde vrijdagochtend een grote brand, die waarschijnlijk het gevolg is van lhbtiq+-gerelateerd geweld.

Bij de brand raakten vier personen gewond. Tientallen mensen worden tijdelijk opgevangen op een andere locatie. Volgens Het Parool zijn tien woningen tijdelijk onbewoonbaar verklaard, maar dat kunnen de hulpdiensten vrijdag nog niet bevestigen.

Burgemeester Femke Halsema heeft het pand bezocht, blijkt uit de verklaring van de gemeente. Ze zegt "zeer mee te leven met de mensen die gewond zijn geraakt bij de brand en met al die bewoners die halsoverkop hun woning hebben moeten verlaten".

De gemeente benadrukt dat het onderzoek in volle gang is en dat er extra recherche is ingezet om de oorzaak en het motief van de brand te onderzoeken. "Mocht er sprake zijn van een lhbtiq+-gerelateerd motief, dan nemen we dit zeer serieus en zullen we hierop daadkrachtig en gericht acteren."