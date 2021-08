De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag acht mensen aangehouden in verband met een steekpartij in Delft. Twee van de acht arrestanten raakten gewond bij het steekincident en zijn overgebracht naar het ziekenhuis, aldus de politie.

Over de ernst van de verwondingen kan de politie niets zeggen. De twee gewonden werden eerst naar het ziekenhuis vervoerd en daar pas aangehouden.

De groep van acht was verwikkeld in een ruzie op de Wissingstraat, vlak bij de Technische Universiteit Delft. Waar de ruzie over ging, is nog niet bekend.

De ruzie was nog bezig toen de politie aankwam, waardoor meerdere eenheden werden opgeroepen ter assistentie. Mogelijk waren er tijdens de ruzie nog meer mensen aanwezig, maar zijn die gevlucht voordat de politie ter plaatse was.