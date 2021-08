In de ochtend valt eerst een plaatselijke bui, maar daarna is het een tijd droog en weet de zon op sommige momenten door te breken.

Later op de dag kan het opnieuw lokaal gaan regen. Er staat een zuidwestenwind en het wordt tussen de 20 en 22 graden.

In de nacht naar zaterdag ontstaat mist of lage bewolking. Die lost in de loop van zaterdagochtend weer op om ruimte te maken voor de zon.

