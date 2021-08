Het voorarrest van de eerste twee aangehouden verdachten van de gewelddadigheden op Mallorca, de negentienjarige S. B. en de achttienjarige H. B., is opnieuw verlengd. De mannen moeten nog eens negentig dagen in voorarrest blijven, besloot de rechtbank Midden-Nederland.

Voor de achttienjarige B. was een verzoek tot schorsing ingediend, maar die is door de rechtbank afgewezen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de fatale mishandeling van de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen en een poging tot doodslag.

De andere verdachte, de negentienjarige B., wordt ook verdacht van nog een poging tot doodslag, laat de rechtbank weten. Beide verdachten zouden die desbetreffende nacht ook betrokken zijn geweest bij openlijk geweld bij twee uitgaansgelegenheden.

In totaal heeft het Openbaar Ministerie (OM) drie aanhoudingen verricht in de zaak. De derde verdachte, de achttienjarige M.T., zag maandag zijn voorarrest met veertien dagen verlengd worden. Waarschijnlijk hoort hij volgende week donderdag of ook zijn voorarrest met negentig dagen wordt verlengd of dat hij het proces in vrijheid mag afwachten.

In principe zou binnen drie maanden na het voorarrest de eerste pro-formazitting plaatsvinden. Wanneer dat precies zal gebeuren, is vooralsnog niet bekend.

Negen aangiftes van mishandeling

De gewelddadigheden op Mallorca vonden plaats in de vroege ochtend van 14 juli in de badplaats El Arenal op het eiland. Heuvelman werd zodanig mishandeld dat hij enkele dagen later aan zijn verwondingen overleed. Ook andere mensen werden mishandeld.

In totaal zijn nu negen aangiftes van mishandeling gedaan en hebben dertig personen een verklaring afgelegd. Het OM sluit meerdere aanhoudingen in de zaak nog altijd niet uit.