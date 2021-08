Een 25-jarige man uit Leeuwarden heeft donderdag bekend betrokken te zijn geweest bij in ieder geval zeventien autobranden. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem van tientallen brandstichtingen in Harlingen, ongeveer 30 kilometer ten westen van de Friese hoofdstad.

Tussen januari 2019 en februari 2021 waren er ongeveer zestig branden in Harlingen. Volgens de politie was bij zeker 22 van die branden duidelijk sprake van brandstichting.

De branden vonden vooral plaats in de Oosterparkwijk en in Plan-Zuid. In die wijken werden meerdere woningen en voertuigen in brand gezet. Er werd zelfs brandgesticht bij een ziekenhuis

De verdachte werd begin augustus aangehouden. Zijn voorarrest wordt met negentig dagen verlengd, zo besliste de raadkamer van de rechtbank van Leeuwarden donderdag.