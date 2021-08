In het onderzoek naar de verdwijning en dood van de 29-jarige Ichelle van de Velde uit Oostburg wordt de ex-man van moordverdachte Sandra H. volgende maand gehoord als getuige. H. blijft langer vastzitten, zo heeft de rechtbank in Middelburg donderdag besloten.

Van de Velde verdween op 15 december 2020. De eerste delen van haar lichaam werden aangetroffen op 16 februari, nadat de politie sporen had gevonden in de auto van H. Later werden de overige lichaamsdelen gevonden.

H. is voor justitie de enige verdachte in de zaak, hoewel zij zelf eerder ontkende de moord te hebben gepleegd. Ze zou slechts "bepaalde handelingen" hebben uitgevoerd in opdracht van een ander.

Tijdens de tussentijdse zitting van donderdag vertelde de officier van justitie dat het onderzoek nog in volle gang is. Naast het verhoor van de ex worden verklaringen van hun twee kinderen "getoetst op betrouwbaarheid". Verder worden verpakkingen en tape onderzocht, vermoedelijk materialen waarmee de lichaamsdelen waren verpakt.

H. had een winkel in Oostburg, enkele panden naast de zaak van Van de Velde, die een verhouding kreeg met haar man. De twee vrouwen hadden daar volgens vriendinnen van Van de Velde ruzie over gekregen.

Bloedspoor gevonden op laarsjes

Als bewijs dat H. haar rivale heeft vermoord, heeft het OM niet alleen het spoor in de auto, maar ook een schoenafdruk van H. in de winkel van Van de Velde. Verder zat op een van de laarsjes van de verdachte een bloedspoor van het slachtoffer. Onder een tafel in de winkel van H. vond een speurhond bovendien een lijkgeur.

Ook hebben onderzoekers de verdwenen mobiele telefoon van Van de Velde eind juni teruggevonden. Met het toestel verstuurde H. enkele berichten naar haar eigen echtgenoot, waarin ze zich voordeed als Van de Velde. "Ik wil met rust gelaten worden", was een van de teksten.

H. bekende tijdens politieverhoren de telefoon te hebben gebruikt en een deel van het lichaam te hebben verplaatst. Vanuit de gevangenis schreef ze onlangs een lange brief aan rechercheurs. "Die ging over van alles, behalve over de feiten", merkten de rechters daarover op.

Volgens haar advocaat zal H. tijdens het inhoudelijke proces, dat op z'n vroegst begin volgend jaar start, "uitgebreid verklaren en vragen beantwoorden".