Coöperatie Laatste Wil (CLW), een organisatie die pleit voor zelfbeschikking aan het sterfbed, stopt met de huiskamerbijeenkomsten nadat er signalen van illegale handel in zelfdodingspoeder waren binnengekomen, bevestigt de organisatie donderdag na berichtgeving van Omroep Brabant.

Bij de huiskamerbijeenkomsten konden gelijkgestemden praten over wat hen zoal bezighield rondom hun levenseinde. Tijdens zo'n bijeenkomst werd daarover gesproken, maar ook over bijvoorbeeld dagelijkse bezigheden van de personen, legt de woordvoerder uit.

De coöperatie sprak met de gespreksleiders van deze bijeenkomsten nadat in juli van dit jaar een 28-jarig coöperatielid was aangehouden op verdenking van het verstrekken van een zelfdodingsmiddel. "Tijdens die gesprekken hoorden we dat er in de huiskamers zelf geen verstrekkingen plaatsvonden, maar wel dat het weleens voorkwam dat deelnemers voor een ander bestelden. Dat is een strafbaar feit", aldus de woordvoerder.

Omdat de CLW zegt "binnen de mogelijkheden van de wet" te willen blijven, zijn de huiskamergesprekken gestopt en is de lijst met gespreksleiders van de website gehaald. De coöperatie wil eerst "kijken wat er allemaal aan de hand is". Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het trainingsprogramma voor de gespreksleiders, "om meer handvatten te geven om het gesprek goed te kunnen voeren". Pas daarna kunnen de huiskamerbijeenkomsten weer doorgang vinden.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt het 28-jarige lid ervan op grote schaal een zelfdodingsmiddel te hebben verstrekt. Zeker zes mensen zijn overleden na inname daarvan. De Eindhovenaar wordt verdacht van hulp bij zelfdoding, het overtreden van de Geneesmiddelenwet en witwassen.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).