Mustapha S., die in mei van dit jaar uit het niets vijf mensen neerstak in Amsterdam, van wie er één overleed, heeft onder behandeling gestaan bij de ggz. Dat is donderdag duidelijk geworden tijdens een eerste inleidende zitting bij de rechtbank van Amsterdam. De inmiddels dertigjarige man meldde zich op de dag van het drama nog bij de hulpdienst voor medicatie, maar kreeg te horen dat zijn dossier gesloten was.

S. kreeg medicatie voorgeschreven omdat hij stemmen hoorde, maar volgens de gezondheidsinstelling was verdere behandeling niet nodig, vertelde zijn advocaat Nienke Hoogervorst tijdens de zitting.

Het steekincident deed zich voor op vrijdagavond 21 mei. In en nabij de Ferdinand Bolstraat werden vijf mensen neergestoken. Een 64-jarige man uit Amsterdam overleed aan zijn verwondingen. De vier andere slachtoffers, tussen de 21 en 28 jaar oud uit Amsterdam en Haarlem, verbleven enige tijd in het ziekenhuis.

S. wordt viermaal poging moord en voltooide moord dan wel doodslag ten laste gelegd.

Man kreeg medicatie voorgeschreven

Hoogervorst vertelde de rechtbank over de aanloop naar het drama: S. had last van depressieve klachten en in april namen de zorgen over hem toe toen hij ook stemmen begon te horen.

S. ging naar de huisarts, die hem op zijn beurt doorstuurde naar de crisisdienst van de ggz. Daar werd een psychotische stoornis geconstateerd, maar er zou geen gevaar voor agressie zijn. S. kreeg antipsychotica voorgeschreven.

Toen hij zich enige tijd later weer meldde voor een vervolgafspraak, zou zijn situatie enigszins verbeterd zijn, maar hoorde hij nog steeds stemmen. De man uit Amstelveen kreeg medicatie voorgeschreven en omdat het idee was dat hij een half jaar naar Egypte zou vertrekken, werd zijn dossier gesloten en kreeg hij het advies aldaar een psychiater te bezoeken.

Volgens Hoogervorst ging S. echter geen half jaar, maar slechts zeven weken naar Egypte en voelt zijn familie zich afgescheept door de ggz.

Op de dag van het drama was S. zijn medicatie kwijt en wendde hij zich tot de huisarts voor een herhaalrecept. De huisarts verwees hem door naar de ggz, maar die vertelde hem dat ze niks kon doen omdat zijn dossier gesloten was en zei dat hij naar de huisarts moest bellen.

Getuigen spreken van een bezeten persoon

S. deed op de bewuste 21 mei eerst een mislukte zelfmoordpoging. 's Avonds liep hij met een mes op zak en stak hij op zijn willekeurige slachtoffers in. Getuigen spreken van een man die "gehersenspoeld" en bezeten leek - "een robot".

Volgens Hoogervorst heeft S. nog steeds klachten en heeft hij een tweede mislukte zelfmoordpoging gedaan. Hij zegt er erg veel spijt van te hebben dat hij mensen pijn heeft gedaan.

De officier van justitie liet weten dat er nog steeds onderzoek naar de psyche van S. plaatsvindt. De vraag is of de daad hem aan te rekenen is, of dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. De volgende inleidende zitting is op 4 november.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).