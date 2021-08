Afgelopen juni heeft zich een nieuwe getuige gemeld in de zaak-Nicky Verstappen die een belastende verklaring heeft afgelegd over Jos B. Dat staat woensdag te lezen in een uitspraak over het terugtreden van een rechter in deze zaak.

De getuige is een man die samen met B. vastzat in dezelfde gevangenis. De twee zouden samen over de zaak-Verstappen hebben gesproken, waarop de getuige zich heeft gemeld en belastend over B. heeft verklaard.

Wat hij precies heeft verklaard is niet duidelijk. Een woordvoerder van het OM zegt hier desgevraagd niet te kunnen ingaan. B. zelf spreekt de getuigenis tegen en zegt nooit met wie dan ook over de zaak-Verstappen te hebben gesproken.

De destijds elfjarige Nicky werd in 1998 dood gevonden op de Brunsummerheide in Limburg. B. werd vorig jaar door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor onder meer het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky en bezit van kinderporno.

Verzoek tot terugtreden rechter toegewezen

Een van raadsheren van het hof in Den Bosch heeft de getuige lange tijd bijgestaan toen hij nog advocaat was. Toen duidelijk werd dat zijn voormalig cliënt een verklaring had afgelegd besloot hij dat het beter was om niet langer als rechter in de zaak-Verstappen op te treden en diende hij een verzoek tot verschoning in.

Dit betekent dat de rechter een verzoek heeft gedaan tot terugtreden omdat zijn rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Zijn verzoek werd woensdag toegewezen en hij zal vervangen worden door een nieuwe rechter.

Het proces, dat loopt in hoger beroep, loopt geen vertraging op door het vertrek en wordt op 3 september hervat met een inleidende zitting. Dan zal onder andere de nieuwe verklaring worden besproken.