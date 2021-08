De politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben opgeschaald nadat in juli en augustus een tiental schietincidenten in de Rotterdamse wijk Feijenoord plaatsvonden. Dinsdagavond werd een achttienjarige Rotterdammer aangehouden voor betrokkenheid bij in ieder geval drie daarvan. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De schietincidenten waren op verschillende plaatsen in Feijenoord. Zo werd in de nacht van 31 juli op 1 augustus een huis van een ouder echtpaar aan de Vuurplaat beschoten. Het zou kunnen dat de woning niet het echte doelwit was.

In het laatste weekend van juli vond een schietpartij plaats op de Rose-Spoorstraat, waarbij een auto werd geraakt door kogels. De 25-jarige inzittende bleef ongedeerd. De politie hield nog die nacht twee Rotterdammers van 22 en 31 jaar aan voor betrokkenheid bij het schietincident.

Ook daarna werden schietincidenten gemeld in de wijk. Afgelopen maandag werd een woning beschoten op de Persoonsdam, de nacht erna werd er geschoten op de West-Varkenoordseweg.

Nog niet duidelijk van welke schietincidenten Rotterdammer wordt verdacht

De verdachte Rotterdammer werd dinsdagavond aangehouden in een woning in Spijkenisse. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij in ieder geval drie schietincidenten, maar het is nog niet duidelijk welke dat zijn.

Bij de aanhouding werd ook de woning in Spijkenisse en een huis in Rotterdam waar de man staat ingeschreven doorzocht. Daarbij zijn meerdere spullen in beslag genomen.

Het is nog niet duidelijk of en op wat voor manier alle schietincidenten met elkaar te maken hebben. De politie sluit meerdere aanhoudingen ook niet uit. Daarnaast looft de politie geld uit voor een tip die leidt tot inbeslagname van een vuurwapen. De tipgever kan maximaal 750 euro krijgen als er daadwerkelijk een wapen wordt aangetroffen.