Een nieuwe zoektocht naar de vermiste studente Sumanta Bansi in een recreatiegebied in Scharwoude is gestaakt en heeft niets opgeleverd, meldt een politiewoordvoerder woensdag. Hij bevestigt hiermee berichtgeving van NH Nieuws.

De politie doorzocht recreatiegebied De Hulk al eerder, maar woensdag ging het om een andere specifieke plek. Aanleiding voor de zoektocht was een verkenning door speurhonden van stichting Signi in het afgelopen weekend. Daarbij sloegen de speurhonden aan.

Stichting Signi wordt geregeld ingeschakeld bij vermissingen. Volgens NH Nieuws was de zoekactie van afgelopen weekend op verzoek van meerdere mensen, maar niet van directe familieleden.

Agenten vermoeden al geruime tijd dat het lichaam van Bansi in De Hulk is gedumpt. Eerder maakte De Telegraaf al bekend dat de politie Google-locatiegegevens van verdachten heeft ingezien.

"Het onderzoek loopt nog, dus we sluiten niet uit dat er op enig moment nog gezocht gaat worden", aldus de politiewoordvoerder. "Maar daar zijn nu geen concrete plannen voor."

Op 19 april, 6 mei en 30 juni werd ook al in De Hulk gezocht naar de 22-jarige studente uit Hoorn. In april werd er een afgebroken schep gevonden, die vermoedelijk is gebruikt bij het verbergen van haar lichaam.

Bansi verdween in februari 2018. De politie gaat ervan uit dat de studente slachtoffer is geworden van een misdrijf. Mogelijk is er gehandeld uit eerwraak, omdat Bansi zwanger zou zijn geraakt van Manodj B. Zij zou het kind hebben willen houden.