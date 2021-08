Het voormalige Hells Angels-kopstuk Lysander de R. is uit zijn cel in het Justitieel Complex Zaanstad gehaald en overgeplaatst naar een andere gevangenis. De 39-jarige De R. zou medewerkers hebben geïntimideerd. Zij zouden doodsbang voor hem zijn.

De R.'s advocaat Remco Kint bevestigt woensdag berichtgeving hierover door De Telegraaf. Naar welke andere gevangenis hij is gebracht, weet zijn advocaat nog niet.

"Ik kan het bevestigen, maar meer dan dat weet ik op dit moment niet. Ik heb de cliënt zelf nog niet gesproken." De advocaat heeft het naar eigen zeggen zelf nagevraagd bij de gevangenis in Zaanstad.

De R. was eerder president van het Haarlemse Hells Angels-chapter. Hij werd in 2018 veroordeeld tot een celstraf van negen jaar. De Telegraaf schrijft dat De R., die vanuit de gevangenis motorclub MC Hardliners zou hebben opgericht, personeelsleden en andere gedetineerden van het Justitieel Complex Zaanstad intimideerde.

'Incidenten zijn nagetrokken en hebben de volledige aandacht'

Ook zouden personeelsleden van de gevangenis aan de krant hebben verteld dat hij zorgde voor "een schrikbewind". Daarbij zou hij zijn huidige motorbende aansturen vanuit de gevangenis.

Volgens de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wordt hier onderzoek naar gedaan, maar is dit niet uitzonderlijk. "In een gevangenis is met grote regelmaat sprake van kleinere en grote incidenten. Die worden altijd onderzocht", schrijft de DJI in een verklaring.

"Zonder in te kunnen gaan op alle genoemde zaken omdat het een individuele gedetineerde betreft, kunnen we bevestigen dat incidenten zijn nagetrokken en de volledige aandacht hebben", aldus een woordvoerder.