De politie Noord-Holland-Noord zoekt woensdag opnieuw naar de verdwenen Sumanta Bansi in recreatiegebied De Hulk, omdat een speurhond iets op het spoor zou zijn gekomen in het gebied. "Het gaat om een ander gedeelte van De Hulk dan bij eerdere zoekacties naar Sumanta", schrijft de politie.

Een speurhond van stichting Signi zoekhonden zou zijn aangeslagen in het recreatiegebied. Die organisatie is gespecialiseerd in het met honden zoeken naar verdronken personen, het volgen van sporen en het vinden van vermiste personen.

Agenten vermoeden al geruime tijd dat het lichaam van Bansi in De Hulk is gedumpt. Eerder maakte De Telegraaf al bekend dat de politie Google-locatiegegevens van verdachten heeft ingezien.

Op 19 april, 6 mei en 30 juni werd ook al in De Hulk gezocht naar de 22-jarige studente uit Hoorn. In april werd er een afgebroken schep gevonden, die vermoedelijk is gebruikt bij het verbergen van haar lichaam.

Bansi verdween in februari 2018. De politie gaat ervan uit dat de studente slachtoffer is geworden van een misdrijf. Mogelijk is er gehandeld uit eerwraak, omdat Bansi zwanger zou zijn geraakt van Manodj B. Zij zou het kind hebben willen houden.

Eerder bleek dat B. in afgeluisterde gesprekken heeft gezegd dat hij Bansi om het leven heeft gebracht. Ook sprak hij over het "weggooien van een moordwapen".