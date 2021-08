Een echt zomerse periode met temperaturen van om en nabij de 30 graden of hoger lijkt er deze vakantieperiode niet in te zitten, zo vertelt meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza aan NU.nl. "Zeg nooit nooit, maar ik ga er niet van uit. Het wordt niet heel zomers."

Dat wil niet zeggen dat de hele zomer grijs en grauw is, zo benadrukt Van Bernebeek. "De afgelopen dagen hebben we lage temperaturen van 14 of 15 graden gezien en ook vandaag hangt er een flink regengebied boven Nederland. Maar het weer lijkt zich dit weekend al te verbeteren."

Volgens Van Bernebeek ontstaat vooral in de laatste week van augustus mooi weer. Het wordt dan naar verwachting droger en er ontstaat meer ruimte voor de zon. In hoeverre dat tot fors hogere temperaturen leidt, weet hij niet. De meteoroloog legt uit dat de stand van de wind belangrijk is en dat die de aankomende tijd vooral vanuit het koelere noorden lijkt te komen. "Dan heb je iets gematigde temperaturen."

In de laatste week van augustus lijkt de wind bij te draaien en warmere lucht vanuit het westen naar Nederland te stuwen. "Het kan zijn dat dan opnieuw temperaturen van zo'n 25 graden worden gehaald", aldus Van Bernebeek. Desondanks lijkt augustus de zesde te koude maand van dit jaar te worden. "Dat kan ons bijna niet meer ontgaan", schrijven de meteorologen van Weerplaza op hun site.

Nederlanders die in september nog vakantie hebben, kunnen mogelijk opgelucht ademhalen. Volgens Van Bernebeek is er een goede kans op een mooie nazomer in die maand, omdat er een duidelijke indicatie is voor iets droger weer dan gemiddeld in die periode.

De wind zal dan opnieuw een belangrijke rol spelen, omdat de meeste warmte zich dan in Zuid-Europa bevindt. "Als de wind enkele dagen overtuigend vanuit het zuiden komt, kan die warme lucht ineens bij ons zitten."