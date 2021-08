De dag begint zonnig, maar al snel neemt de bewolking toe.

In de middag gaat het in het overgrote deel van het land regenen, alleen in het noorden blijft het droog.

De temperatuur komt uit tussen de 17 en 18 graden. Morgen is er vaker zon, maar trekken er opnieuw buien over het land.

