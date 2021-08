Het voorarrest van de achttienjarige Hilversummer die vrijdagochtend werd opgepakt voor zijn betrokkenheid bij de gewelddadigheden op Mallorca op 14 juli is met veertien dagen verlengd. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank Midden-Nederland maandag besloten. Eerder werd het voorarrest van de twee andere verdachten al maximaal verlengd.

Volgens de rechtbank is de verdenking tegen de man stevig genoeg om het voorarrest maximaal te verlengen. De Hilversummer wordt verdacht van het medeplegen van doodslag, poging doodslag en openlijk geweld op het Spaanse eiland.

Binnen twee weken besluit de rechtbank of het voorarrest van de man nog eens verlengd moet worden. Dat zou met maximaal 90 dagen kunnen. Daarna zou in de regel de eerste openbare zitting moeten plaatsvinden.

De twee andere verdachten, een negentienjarige en een achttienjarige man uit Hilversum, krijgen donderdag te horen of hun voorarrest nog eens wordt verlengd.

Bij de gewelddadigheden op de vroege ochtend van 14 juli raakte de 27-jarige Carlo Heuvelman zodanig gewond dat hij enkele dagen later in het ziekenhuis overleed aan zijn verwondingen. Ook andere personen liepen verwondingen op door de gewelddadigheden. Vorige week had het Openbaar Ministerie in totaal negen aangiftes binnengekregen die verband houden met de zaak.