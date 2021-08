Het inzien van een Frans staatsgeheim over de hack van EncroChat was 22 juli reden voor drie rechters van de rechtbank in Rotterdam om zichzelf te laten vervangen in een grootschalige drugszaak. Maandag werd duidelijk dat de informatie in handen van de rechters kwam via een collega-rechter. Het roept vragen op in de zaak met Roger P., alias Piet Costa, als hoofdverdachte.

In juli vorig jaar werd duidelijk dat de Franse justitie dankzij het hacken van aanbieder van versleutelde communicatie EncroChat, beschikte over miljoenen aan criminelen toegeschreven berichten. Hoe deze hack tot stand kwam, werd omgedoopt tot Frans militair staatsgeheim.

Dit alles tot frustratie van advocaten in verschillende grote strafzaken in Nederland, waar EncroChat-berichten als bewijs worden gebruikt door het Openbaar Ministerie (OM). Raadslieden voelen zich beknopt in hun verdediging omdat zij de legitimiteit van de hack niet kunnen controleren.

Ook in de zaak met P. als vermeend opdrachtgever van de smokkel van in totaal bijna 6.000 kilo cocaïne speelt EncroChat een belangrijke rol. Dit was reden voor advocaten in de zaak om op 25 mei onderzoekswensen in te dienen over de hack.

Rechtbank bleek informatie al in handen te hebben

Om tot een juiste beslissing te komen vroeg de rechtbank aan het OM om de machtiging te verstrekken waarmee destijds toestemming was gegeven voor de EncroChat-hack. Deze werd verstrekt met weggelakte gedeeltes, omdat deze zogezegd geheim zijn. Eenmaal in handen van de voorzitter van rechtbank, bleek zij deze machtiging al in haar bezit te hebben dankzij een andere rechter, maar dan zonder weggelakte zinnen.

De voorzitter had deze informatie bovendien ook al besproken met de andere rechters in de zaak tegen P. en zijn medeverdachten. Omdat de rechters over meer informatie beschikten dan de verdediging en het OM in deze zaak, en dit ook niet hersteld kon worden vanwege het staatsgeheim, lieten zij zich vervangen.

Tijdelijk nieuwe rechters

Drie nieuwe rechters hervatten maandag het proces tegen P. en zijn medeverdachten. Zij zijn een tijdelijke oplossing. Op 20 september zal de zaak worden hervat met een regiezitting, met wederom nieuwe rechters.

Vragen die dan gesteld zullen worden is welke collega-rechter de informatie heeft verstrekt, hoe die daar aan is gekomen en of diegene wel wist dat het om een Frans staatsgeheim ging. En: is deze informatie met nog meer rechters gedeeld?

Advocaat Ruud van Boom, die voormalig profvoetballer Rachid Bouaouzan in deze zaak bijstaat, vroeg zich af of de weggelakte delen überhaupt wel onder het Franse staatsgeheim vallen en vindt dat alleen de Fransen daar antwoord op kunnen geven.

Het is aan de nieuwe rechters om hier beslissingen over te nemen.