In Veiligheidsregio Utrecht is maandagochtend het luchtalarm afgegaan. Hier was geen reden voor en er is geen noodsituatie, meldt een woordvoerder aan NU.nl. Inwoners die het alarm hoorden, hoefden er dus geen gehoor aan te geven.

Het alarm ging omstreeks 11.00 uur af en was ongeveer een minuut lang te horen. Volgens de woordvoerder gebeurde dit alleen in Veiligheidsregio Utrecht.

Vooralsnog is onduidelijk waarom het alarm afging, volgens de woordvoerder wordt dat momenteel onderzocht. Mogelijk gaat het om een storing of een menselijke fout.

Het Nederlandse luchtalarm gaat normaal gesproken elke eerste maandag van de maand door het hele land gedurende één minuut en 26 seconden af om te controleren of het systeem goed werkt. Als de sirene op een ander moment afgaat of meerdere keren achter elkaar afgaat, is er sprake van een noodsituatie.

Er staan in totaal 3.800 sirenes door heel Nederland, die door gemeenten bediend worden.