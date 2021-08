Het demissionaire kabinet trekt dit jaar 100 miljoen euro extra uit voor de verbetering van ventilatie op scholen. Het geld komt uit een potje dat daar pas in 2023 voor beschikbaar zou komen, meldt demissionair minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs).

Het kabinet heeft in totaal 360 miljoen euro uitgetrokken om de komende drie jaar het binnenklimaat op scholen te verbeteren. Dat moet er ook aan bijdragen dat het coronavirus zich binnen onderwijsinstellingen minder snel kan verspreiden.

De belangstelling voor de regeling is zo groot dat het budget van 100 miljoen euro voor dit jaar al voor de zomer zo goed als op was. GroenLinks en de PvdA hadden daarom gevraagd of een deel van het resterende geld eerder vrijgegeven kan worden. Een Kamermeerderheid steunde dat voorstel.

Met het extra bedrag voor 2021 kunnen volgens Slob alle aanvragen die zijn ingediend in de eerste helft van het jaar worden gehonoreerd. Daarna blijft er "ruim voldoende" over voor een tweede ronde, aldus de demissionaire minister.