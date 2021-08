Het Openbaar Ministerie (OM) kan een verband tussen de aanslag afgelopen weekend op een bedrijfspand in Zwijndrecht en de 'vergisontvoering' vorige week van een onschuldige man uit Hoofddorp niet bevestigen. Bronnen hadden dit verband tussen de twee zaken aan De Telegraaf gemeld.

Volgens ingewijden van de krant heeft de vergisontvoering te maken met de aanslag in de nacht van vrijdag op zaterdag op een bedrijfspand aan de Kreekweg in Zwijndrecht. Rond 3.30 uur reed een auto daar tegen de gevel van een pand aan, waarna een brand een groot deel van het gebouw in de as legde.

Op camerabeelden is volgens de politie te zien dat vrijwel op hetzelfde moment dat de auto tegen het gebouw aanrijdt, een tweede auto stopt. Even later rijdt het tweede voertuig op hoge snelheid weg, vermoedelijk met ook de chauffeur van de eerste auto erin.

Zes verdachten zitten nog vast

Voor de vergisontvoering van de 56-jarige Hoofddorper zitten zes verdachten vast, hun voorarrest werd vorige week verlengd. Meerdere ontvoerders hadden op donderdag 5 augustus per ongeluk de verkeerde man in hun Mercedes-busje getrokken in het Noord-Hollandse Cruquius.

Ruim vijf dagen later, in de nacht van dinsdag op woensdag, werd het slachtoffer vrijgelaten. Hij werd gewond aangetroffen in een woonwijk in Delft, waar hij uit een auto was gezet.

De persoon die vermoedt dat hij of zij het eigenlijke doelwit van de ontvoering was, heeft zich inmiddels gemeld bij de politie. Het OM Rotterdam behandelt die zaak. "Rondom deze persoon hebben wij aanwijzingen dat de zaak verband houdt met een cocaïnevondst. In deze zaak hebben we nog geen aanhoudingen gedaan", aldus een OM-woordvoerder maandagochtend.

Eind juli werd een lading van 1.899 kilo coke onderschept in de haven van Antwerpen.