Het is maandag overwegend bewolkt en vanuit het noordwesten trekken enkele buien over het land. De rest van de dag verloopt onstuimig.

Er staat een stevige noordwestenwind en het gaat opnieuw regenen. Met een maximumtemperatuur van 17 of 18 graden is het koeler dan de voorgaande dagen.

In de avond gaat het harder waaien en zijn er in het noordwestelijke kustgebied windstoten mogelijk van 80 tot 90 kilometer per uur. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven voor het IJsselmeer, Waddeneilanden, Friesland, Groningen en Noord-Holland.

