De schietpartij die zondagochtend plaatsvond in Zaandam houdt verband met een poging tot kunstroof in het Zaans Museum, bevestigt de politie. Er zijn geen gewonden gevallen en er is niets buitgemaakt, maar de twee verdachten zijn nog voortvluchtig.

Eerder op de dag maakte kunstdetective Arthur Brand bekend dat het bij de Zaanse schietpartij om een poging tot kunstroof ging en dat de daders geprobeerd hadden om er met een Monet vandoor te gaan. Dit kon de politie echter niet bevestigen.

De politie is nog steeds op zoek naar de verdachten. De zwarte scooter van de twee mannen is later op de ochtend aangetroffen op de Zuiderweg in het nabijgelegen Wijdewormer. Het voertuig en de omgeving worden onderzocht op sporen.

Het Noordhollands Dagblad meldt dat een ooggetuige gezien heeft hoe een omstander probeerde één van de daders van het voertuig af te trekken. Daarop zou een van hen hebben geschoten en het schilderij hebben achtergelaten.

De Franse schilder Claude Monet maakte in de negentiende eeuw tijdens een verblijf van vier maanden 25 schilderijen in Zaandam, waarvan er één in het bezit is van het Zaans Museum. Het gaat om het schilderij De Voorzaan en de Westerhem. Het museum kocht het in 2015 voor 1,16 miljoen euro.