Een gerichte aanslag waarbij een auto zaterdagochtend rond 3.30 uur tegen een bedrijfspand in Zwijndrecht reed waarna brand ontstond, zou verband houden met de zaak rond de 'vergisontvoering' van een Hoofddorper. Dat schrijft De Telegraaf zondag.

Nadat de auto het pand in Zwijndrecht had geramd, zouden meerdere mensen in een tweede auto ervandoor zijn gegaan. Dat is volgens de politie te zien op camerabeelden.

Het Openbaar Ministerie (OM) Rotterdam wil volgens de krant de link "bevestigen noch ontkennen".

De 'vergisontvoering' van de man uit Hoofddorp vorige week in de Noord-Hollandse plaats Cruquius had mogelijk te maken met een onderschepte partij cocaïne. Bij de ontvoering werd hoogstwaarschijnlijk de verkeerde persoon gekidnapt. De persoon die mogelijk wel het doelwit was, heeft zich gemeld bij de politie, meldde het OM zaterdag.

Wie dit mogelijke doelwit is en wat het motief zou zijn geweest om hem of haar te ontvoeren, is niet bekendgemaakt.

De politie vermoedt in elk geval dat de ontvoering te maken heeft met de 1.899 kilo cocaïne die op 28 juli door de douane werd onderschept in de haven van Antwerpen. De drugs zaten verstopt in een container met bananen, afkomstig uit Ecuador.