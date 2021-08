De 'vergisontvoering' van een Hoofddorpse man vorige week in de Noord-Hollandse plaats Cruquius had mogelijk te maken met een onderscherpte partij cocaïne. Bij de ontvoering werd hoogstwaarschijnlijk de verkeerde persoon gekidnapt. De persoon die mogelijk wel het doelwit was, heeft zich gemeld bij de politie, meldt het Openbaar Ministerie (OM) zaterdag.

Wie dit mogelijke doelwit is en wat het motief zou zijn geweest om hem of haar te ontvoeren, is niet bekendgemaakt.

De politie vermoedt in elk geval dat de ontvoering te maken heeft met de 1899 kilo cocaïne die op 28 juli door de douane werd onderschept in de haven van Antwerpen. De drugs zaten verstopt in een container met bananen, afkomstig uit Ecuador.

Vóór vrijlating al zes aanhoudingen

De 56-jarige Hoofddorper werd vorige week donderdag ontvoerd in het Noord-Hollandse Cruquius. Nog voordat hij werd vrijgelaten, werden zes verdachten aangehouden. Het zijn drie Rotterdammers van 22, 22, en 30 jaar, een 31-jarige man uit Zwijndrecht, een 33-jarige man uit Dordrecht en een dertigjarige man zonder bekend woonadres.

In de nacht van dinsdag op woensdag werd de ontvoerde man gewond aangetroffen in een woonwijk in Delft. Hij bleek uit een auto te zijn gezet door de ontvoerders en belde lukraak ergens aan voor hulp. De man is tijdens zijn ontvoering mishandeld en daarom naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling.