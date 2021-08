"Blijf de verhalen vertellen over wat er in voormalig Nederlands-Indië is gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog." Met die boodschap sloot Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp zaterdag haar toesprak af tijdens de herdenking bij de Indische plaquette in de Tweede Kamer, ter nagedachtenis aan de slachtoffers in de vroegere Nederlandse kolonie, het huidige Indonesië.

Bergkamp legde samen met Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn een krans bij de plaquette. Dat gebeurt jaarlijks, op de dag voor de herdenking bij het Indië-monument op 15 augustus. Op die datum in 1945 capituleerde Japan en was de Tweede Wereldoorlog voorbij.

Bergkamp deelde verschillende verhalen over de gruwelen van de jappenkampen en de dwangarbeid. Zo vertelde ze over Eduard Johannes Harms, die door de Japanse bezetter gedwongen werd te werken aan de spoorlijn tussen Birma en Thailand. Zijn vrouw en dochters belandden in een kamp waar de omstandigheden erbarmelijk waren. Harms' kleinzoon Edu vertelt erover in de documentaire Spoor van 100.000 doden.

"Het zijn deze verhalen, hoe beladen, persoonlijk en klein ook, die verteld moeten blijven worden", aldus Bergkamp. "Omdat ze het mogelijk maken te rouwen en te verwerken en om te luisteren en te verbinden."

Zondag is de herdenking bij het Indië-monument in Den Haag. Daarbij zijn niet alleen Bergkamp en Bruijn aanwezig, maar ook demissionair premier Mark Rutte, demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie) en demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid).