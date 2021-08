Nederlandse veiligheidsdiensten hebben een moordaanslag op een in Rotterdam woonachtige Pakistaanse blogger voorkomen, meldt de NOS zaterdag. Mogelijk was de Pakistaanse geheime dienst betrokken bij de dreiging.

De Pakistaanse dissident en mensenrechtenactivist Ahmad Waqass Goraya werd in februari door politie uit zijn woning in Rotterdam gehaald vanwege een "acute dreiging". Sindsdien zit hij ondergedoken.

Volgens Nederlandse veiligheidsdiensten stond Goraya op een Pakistaanse dodenlijst en werd er een aanslag op hem gepland. Het Openbaar Ministerie (OM) en het ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten niet verder op de zaak in te willen gaan. Wel bevestigt het OM dat het Verenigd Koninkrijk met een rechtshulpverzoek om assistentie in het onderzoek heeft gevraagd, die door Nederland verleend wordt.

Een 31-jarige Brits-Pakistaanse man, die inmiddels is opgepakt door de Britse politie, wordt verdacht van betrokkenheid. De verdachte kwam op het moment van zijn aanhouding in het Verenigd Koninkrijk net terug uit Nederland, waar hij in de woning van Goraya zou zijn geweest. Volgens Goraya werd er op Twitter een in zijn woning gemaakte foto gedeeld.

Goraya woont sinds 2007 met zijn gezin in Nederland. Via zijn blog zet hij zich in voor het recht op godslastering en voor een volledige scheiding van godsdienst en staat. Ook schrijft hij over mensenrechtenschendingen zoals martelingen en intimidatie, over corruptie binnen het Pakistaanse leger en de overheid en over de verdwijningen van Pakistaanse activisten en journalisten.