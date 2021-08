In een leegstaand bedrijfspand aan de Kreekweg in Zwijndrecht woedt zaterdagochtend een grote brand, nadat er rond 3.30 uur een auto was binnengereden.

Hoe de brand is ontstaan, is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio nog onduidelijk. Er is een zogeheten blusrobot ingezet om het vuur te bestrijden en beter zicht te krijgen op de brand.

Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Ook de bestuurder van de auto is nog niet gevonden. "We hebben niemand aangetroffen in de naaste omgeving", aldus de veiligheidsregio.

Vanwege de rook die vrijkomt door de brand worden mensen in de naastgelegen woonwijk geadviseerd deuren en ramen te sluiten en de mechanische ventilatie uit te schakelen.

In de directe omgeving is as aangetroffen op straat. Volgens de veiligheidsregio is dit niet gevaarlijk en kunnen bewoners dat zelf met water wegspoelen.