Een hond die woensdagochtend werd gestolen door drie mannen in een natuurgebied bij Oss is donderdagavond dood teruggevonden nabij Nistelrode. De politie bevestigt na berichtgeving van Omroep Brabant dat aangifte is gedaan, maar dat het onderzoek moeizaam verloopt.

"We hebben geen getuigen en nul camerabeelden. Dat maakt het lastig om een onderzoek op te stellen", aldus de woordvoerder. Het korps overweegt een passantenonderzoek op te starten - waarbij voorbijgangers in het gebied ondervraagd worden - en roept getuigen op zich te melden.

Het is ook nog niet duidelijk waarom hond Tycho het doelwit werd van de daders. De eigenaar was het dier aan het uitlaten toen zij werd overvallen.

Volgens Omroep Brabant is de hond voor forensisch onderzoek weggebracht. Het uitlezen van de chip zou hebben bevestigd dat het inderdaad ging om de ontvoerde hond Tycho.

Met betrokkenen en meerdere vrijwilligersorganisaties werd bijna twee dagen gezocht naar de ontvoerde hond. Speurhonden kwamen Tycho uiteindelijk op het spoor.