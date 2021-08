De politie heeft donderdagmiddag tussen de Gelderse gemeenten Wehl en Doetinchem een auto in een sloot gevonden met daarin vermoedelijk de twee vrouwen uit Doetinchem die sinds de nacht van dinsdag op woensdag vermist waren. De vrouwen van 19 en 22 jaar zijn betrokken geraakt bij een ongeluk. Een van hen is overleden, meldt de politie.

De andere vrouw is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De families van de slachtoffers zijn op de hoogte gebracht.

Volgens het AD zagen agenten die op zoek waren naar de vrouwen, bandensporen op het fietspad naast de Liemersweg in Wehl, waarna ze in de dichte bosjes verder op zoek gingen. Daar kwamen ze door geklop van een van de vrouwen de auto op het spoor. Het voertuig zou ondersteboven in de bosjes en sloot hebben gelegen.

Naar verwachting is de auto over de weg geschoten en heeft het voertuig met hoge snelheid een boom geraakt, waarna het in de sloot terechtkwam, schrijft de krant. Een deel van de boom zou zijn weggezaagd om de auto te bereiken. De politie Gelderland was niet bereikbaar voor commentaar.

De twee vriendinnen waren niet thuisgekomen na een avondje uit in Doetinchem. Het is niet duidelijk wanneer het ongeval heeft plaatsgevonden.