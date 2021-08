Verschillende natuur- en milieuorganisaties hebben donderdag de rechtszaak verloren die ze hadden aangespannen tegen de provincie Noord-Holland. De rechter vindt dat het openbaar belang van de Grand Prix in Zandvoort groter is dan het belang van de zandhagedis en de rugstreeppad, die in de buurt van het circuit leven.

Onder meer Stichting Duinbehoud en Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen hadden beroep ingediend tegen de door de provincie verleende ontheffing op de wet Natuurbescherming.

Door die ontheffing mochten meerdere toegangswegen en -paden en tribunes worden aangelegd. Volgens Stichting Duinbehoud zouden daardoor rust- en voortplantingsplaatsen van de beschermde rugstreeppad en de zandhagedis worden vernield. Het gebied zou voor die dieren dan zes jaar ongeschikt zijn om in te leven.

Als de natuur- en milieuorganisaties de rechtszaak wel hadden gewonnen, dan had de Formule 1-race nog steeds kunnen doorgaan. Er was alleen bezwaar aangetekend tegen de bouwwerkzaamheden rondom het circuit. Om de bouw van de tribunes mogelijk te maken en om de grote bezoekersstromen in goede banen te leiden zijn duinen rond het circuit weggehaald en deels verhard.

Rechter wees bezwaren al eerder af

Twee jaar terug wees de voorzieningenrechter de bezwaren van natuurorganisaties ook al af, waardoor de bouw van de tribunes kon doorgaan. Daartegen maakten de natuurorganisaties bezwaar, maar dat verklaarde de rechter vorig jaar ongegrond.

Opnieuw gingen de organisaties in beroep en ook dat beroep is nu door de rechter afgewezen. Volgens de rechter is de ontheffing op de wet Natuurbescherming nodig om de Formule 1-race "veilig en ordelijk" te laten verlopen. Daarnaast is het "aannemelijk" dat Zandvoort en de omliggende regio economisch profiteren van het evenement.

Omdat de verstoring van het leefgebied van de zandhagedis en rugstreeppad "beperkt en ook grotendeels tijdelijk" is, acht de rechter het belang van de race groter dan het belang van de beschermde dieren.

De GP van Nederland wordt in het eerste weekend van september gereden. Stichting Duinbehoud heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter.