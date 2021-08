Het ministerie van Volksgezondheid heeft voor het komende griepseizoen 600.000 griepprikken meer besteld dan in het coronajaar 2020. Toen waren al fors meer prikken besteld vanwege een verwachte hogere opkomst, maar ontstonden alsnog tekorten. Enkele doelgroepen werden destijds gevraagd om afstand te nemen van hun prik.

In totaal zijn bijna 4,8 miljoen griepprikken besteld. In 2020 waren dat er ruim 4,1 miljoen, terwijl in een non-coronajaar zo'n 3,3 miljoen griepvaccins worden opgeslagen.

Het is niet duidelijk welk percentage van de griepprikdoelgroep uiteindelijk vorig jaar zijn prik ophaalde. Dit jaar zou in theorie drie kwart van alle gegadigden zijn griepprik kunnen opeisen. Ter vergelijking: in 2018 en 2019 was de opkomst 'maar' 52 procent.

Volgens het ministerie zijn dit jaar naar verwachting voldoende griepprikken ingeslagen, "conform de richtlijnen van de WHO". Toch is lang niet zeker of zo veel prikken uiteindelijk nodig zijn. "In het vorige griepseizoen zagen we - mede door de coronamaatregelen - een heel beperkte griepviruscirculatie. Het is denkbaar dat komend griepseizoen - bij minder maatregelen - griepvirussen weer wat meer gaan circuleren", aldus een woordvoerder van het ministerie.

Alle extra prikken kunnen in een volgend jaar niet meer worden ingezet. "De samenstelling van het griepvaccin wordt ieder jaar afgestemd op de actuele situatie, want griepvirussen hebben de eigenschap heel snel te muteren", legt de woordvoerder uit. "Dus vaccins van een eerder jaar worden daarna niet meer ingezet."

Inplanmoment van griepprik wordt niet vervroegd

Het ministerie laat weten dat de griepprik niet naar voren wordt gehaald. "De griep komt alleen voor in de winter, meestal tussen december en april. De beste tijd voor de griepvaccinatie is dan ook van half oktober tot half november."

De doelgroepen die in aanmerking komen ontvangen in die tijd een uitnodiging voor de griepprik. Je krijgt een oproep voor griepvaccinatie als je een groter risico loopt op een ernstig verloop van de griep. Dit zijn bijvoorbeeld alle mensen boven de zestig jaar, mensen met luchtwegaandoeningen zoals astma en mensen met diabetes. De prik is gratis voor mensen die een oproep ontvangen.