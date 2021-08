In de nacht van donderdag op vrijdag zijn er veel vallende sterren te zien. Het gaat om de meteorenzwerm Perseïden, die de aarde jaarlijks rond dezelfde tijd passeert. Dit jaar lijken de condities om het kosmische lichtspektakel te bekijken optimaal, aldus Weerplaza.

Wat is een vallende ster? We noemen het een vallende ster, maar eigenlijk gaat het om een meteoor: een stukje rots of ijs dat in de dampkring van de aarde verbrandt, wat een lichtstreepje achterlaat.

Deze week is er iedere nacht wel een vallende ster te zien volgens de weerdienst. Het piekmoment vindt plaats in de nacht van donderdag op vrijdag. Dan kunnen er zo'n 50 tot 65 meteoren per uur te zien zijn. Het beste moment om naar boven te kijken is tussen 3.00 en 4.30 uur.

De piek van de zwerm vindt zo'n vier dagen na de nieuwe maan plaats. Daardoor is de hemel mooi donker.

Wie de vallende sterren wil zien, moet op een donkere plaats gaan staan, liefst in een open veld buiten de bebouwde kom, en naar het noordoosten kijken. De meteoren zijn te zien op ongeveer twee derde van de lijn tussen de horizon en het hoogste punt aan de hemel. Een telescoop of verrekijker is doorgaans niet nodig, de meteoren zijn ook met het blote oog te zien. Wel is het handig je ogen vijftien tot twintig minuten te laten wennen aan het donker; dan staan je pupillen helemaal open en ontvangen ze het meeste licht.

De Perseïden-zwerm is elk jaar rond 13 augustus te zien. De aarde trekt dan door de puinwolk van de komeet Swift-Tuttle.