Het mooie weer trekt donderdag veel mensen naar de kust. Dat leidt tot (veel) vertraging op provinciale wegen richting bijvoorbeeld Zandvoort en Bloemendaal, terwijl strandgangers ook in de file komen te staan als ze de Zeeuwse stranden willen opzoeken.

Vooral rondom Zandvoort stranden dagjesmensen in het zicht van de haven. Op de N200 en de N201 staat het verkeer respectievelijk drie kwartier en ruim een half uur vast. "Het gaat om files die zeer dicht bij het strand zijn ontstaan", vertelt een woordvoerder van de ANWB aan NU.nl.

Ook op de N57 tussen Rotterdam en Middelburg komt verkeer stil te staan. Volgens de ANWB worden de files langzaamaan korter, maar moeten strandgangers rekening houden met zeker enkele tientallen minuten vertraging.

Elders in het land staan kleinere files richting de stranden, aldus de ANWB-woordvoerder. Reizigers kunnen die files het best in de gaten houden via de site van de verkeersorganisatie.

Donderdag kan het lokaal 27 graden worden en is de zon volop aanwezig. Volgens meteorologen van het KNMI zal er soms hooguit sluierbewolking aanwezig zijn. Vanuit de kustgebieden kan af en toe een iets dikker wolkenpak het land binnendrijven.