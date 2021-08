Als een rechter vanwege het bereiken van de zeventigjarige leeftijd eervol wordt ontslagen, is er geen sprake van leeftijdsdiscriminatie. Het is goed voor de doorstroming en waarborgt de onafhankelijk van rechters, heeft de Centrale Raad van Beroep donderdag geoordeeld.

Een rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank in Amsterdam moest vorig jaar januari verplicht stoppen nadat hij zeventig jaar was geworden. De rechter was het niet eens met zijn ontslag en vond dat hij op basis van zijn leeftijd gediscrimineerd werd. Hij krijgt ongelijk.

De Centrale Raad van Beroep vindt de wettelijke leeftijdsgrens voor rechters ambtenaren een passend middel om de doorstroming te bevorderen. "Met de vaste ontslagleeftijd komen functies beschikbaar voor andere, jongere rechterlijk ambtenaren. Dat zorgt voor een evenwichtige en diverse personeelsopbouw van verschillende leeftijden en dat draagt bij aan de kwaliteit van de rechtspraak", oordeelt de raad.

Ook voorkomt de vaste ontslagleeftijd dat er individuele beslissingen hoeven te worden genomen over oudere rechters en dat draagt volgens de raad bij aan de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.

Na het ontslag van de rechter-plaatsvervanger brak de coronapandemie uit en werd een spoedwet ingevoerd om achterstanden weg te werken die waren opgelopen door de coronamaatregelen. Op grond van deze spoedwet mogen rechters nu tot 73 jaar doorwerken, maar dat is in de ogen van de Centrale Raad van Beroep "een tijdelijke bijzondere maatregel voor een uitzonderlijke situatie".