Er zijn gedurende de eerste zeven maanden van dit jaar negen Aziatische hoornaars aangetroffen in Nederland, blijkt uit bevestigde meldingen via Waarneming.nl. Het insect, in de volksmond ook wel 'monsterwesp' genoemd, is op acht locaties in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg gesignaleerd. Er zijn ook twee nesten gevonden. De Aziatische hoornaar staat op een lijst met soorten die in de EU moeten worden aangepakt.

De nesten zijn aangetroffen in Hulst en Eindhoven. Vanuit de Brabantse stad zijn bovendien twee bevestigde meldingen over de Aziatische hoornaar binnengekomen.

Het insect dook in 2017 voor het eerst op in Nederland. De hoornaar werd gezien in Pernis, een dorp nabij Rotterdam. Het nest werd echter niet geruimd, waardoor de koningin kon uitvliegen om meerdere kolonies te stichten. Sindsdien overwintert de exoot in Nederland.

De Aziatische hoornaar vormt een risico voor veel honingbijen, wilde bijen en andere insecten, aldus stichting Stop invasieve exoten. Daardoor hebben vooral imkers last van het insect, zei hoornaarexpert Theo Zeegers, die door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is aangesteld als projectleider hoornaars, in 2019 in gesprek met NU.nl.

"De Aziatische hoornaars eten bijen en voeden hun larven, in tegenstelling tot bijen, met vlees. Aangezien de hoornaars een paar duizend larven per keer krijgen, moesten de hoornaars dus heel wat grote insecten vangen", legde hij uit.