De rechtbank in Roermond heeft woensdag een 69-jarige man uit het Limburgse Mechelen veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar voor het meermalen verkrachten van drie vrouwen en een aanranding. De man heeft tijdens zijn werk als gerechtsdeurwaarder vrouwen onder druk gezet om seks met hem te hebben.

Het Openbaar Ministerie (OM) had eerder zes jaar gevangenisstraf geëist wegens verkrachting, bedreiging, aanranding en ambtelijke omkoping. Hans K. vroeg tussen 2001 en 2016 aan vrouwen die diep in de schulden zaten seks met hem te hebben. De rechtbank sprak de man vrij van ambtelijke omkoping omdat niet duidelijk is wat de man in ruil voor de seks zou hebben aangeboden.

Enkele vrouwen zeiden dat ze de keus kregen: seks of anders huisuitzetting. "Kopje-onder of seks, dat was de keuze", aldus het OM tijdens de rechtszaak. Volgens K. was de seks vrijwillig, stond die los van zijn werk en zouden vrouwen er vaak vrijwillig om gevraagd hebben. Hij zei nooit iemand tot seks gedwongen te hebben.

De rechtbank ziet dat anders. "De rechtbank rekent K. bijzonder zwaar aan dat hij bij kwetsbare vrouwen schandelijk misbruik heeft gemaakt van zijn positie als deurwaarder. Hij heeft daardoor niet alleen zelf strafbaar gehandeld, maar ook het ambt als zodanig bezoedeld en het vertrouwen in het ambt geschaad", aldus de rechtbank.

K. dreigde met ontruimen huis

"K. kwam als gerechtsdeurwaarder aan de deur bij deze vrouwen en deed ze het voorstel om seks met hem te hebben", aldus de rechtbank. "K. wist van hun persoonlijke en financiële ellende en voerde de druk op door te dreigen met het in beslag nemen van hun spullen en ontruimingen van hun huis. Deze zeer kwetsbare vrouwen, met de zorg voor kleine kinderen, zagen uit angst hiervoor geen andere uitweg dan tegemoet te komen aan de eisen van verdachte en seks met hem te hebben."

De rechtbank veroordeelde K. ook voor het aanranden van een van de vrouwen die hij klem duwde en betastte in haar woning.

De man viel in 2017 door de mand door een uitzending van Alberto Stegeman op SBS6, waarin beelden te zien waren van een poging om een vrouw met schulden tot seks te bewegen. De man werd uit zijn ambt gezet, maar kort daarvoor was hij al met pensioen gegaan.