De 56-jarige ontvoerde Hoofddorper die enige tijd werd vermist, is in de nacht van dinsdag op woensdag gewond aangetroffen in een woonwijk in Delft. Hij bleek uit een auto te zijn gezet door de ontvoerders. De man is met zijn familie herenigd, meldt de politie.

De politie meldde eerder er ernstig rekening mee te houden dat de daders zich hadden vergist en dat een andere man het doelwit van de ontvoerders was.

De zes mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering in het Noord-Hollandse Cruquius blijven voorlopig in de cel. De rechter-commissaris van de rechtbank Noord-Holland besloot maandag het voorarrest van de verdachten met twee weken te verlengen.

De mannen werden donderdagavond aangehouden in de omgeving van het Vogelplein in Gouda. Het gaat om drie Rotterdammers van 22, 22, en 30 jaar, een 31-jarige man uit Zwijndrecht, een 33-jarige man uit Dordrecht en een 30-jarige man zonder bekend woonadres.

Een rood Mercedes-busje met imperiaal dat bij de ontvoering is gebruikt, is zondag in Gouda teruggevonden. Er is die dag naar het slachtoffer gezocht en onderzoek gedaan. De man werd toen niet aangetroffen.