Treinreizigers die woensdag of donderdag naar Duitsland willen, krijgen met veel overlast te maken door een staking van Duitse machinisten. De nachttrein van Amsterdam naar Wenen vertrok dinsdag zelfs niet, omdat de staking om 2.00 uur van start ging. Voor overige reizigers die vanuit Nederland met de internationale trein naar Duitsland willen, geldt dat velen van hen niet op hun eindbestemming zullen aankomen.

De trein tussen Amsterdam en Berlijn gaat niet verder dan Bad Bentheim en die tussen Amsterdam en Basel heeft tijdelijk Keulen als eindpunt. Reizigers die naar Frankfurt gaan, kunnen opgelucht ademhalen. Hun internationale trein legt wel de gebruikelijke route af. De nachttrein van Amsterdam naar Wenen zal ook woensdag en donderdag niet rijden. Over vrijdag is nog geen uitsluitsel.

Op veel Duitse stations waren woensdagochtend stilstaande treinen en lege perrons te zien. Slechts een kwart van de langeafstandstreinen rijdt. Ook het regionale treinverkeer wordt waarschijnlijk hard getroffen, evenals grensoverschrijdende verbindingen. Reizigers wordt dan ook aangeraden niet-dringende reizen uit te stellen.

Deutsche Bahn legt de focus op drukke trajecten. Zo zal het spoorbedrijf proberen de treinen tussen Duitsland en het westen van Duitsland te laten rijden, net als die tussen Frankfurt en Hamburg. Ook de verbindingen met vliegvelden en belangrijke stations wil het bedrijf zo veel mogelijk gaande te houden.

De staking is het gevolg van een loonconflict, waarbij het vooral gaat om de timing van loonsverhogingen. Deutsche Bahn heeft voorgesteld de lonen met 1,5 procent te verhogen in januari 2022 en met nog eens 1,7 procent in maart 2023. De vakbond wil echter al in 2021 een loonsverhoging met een bonus van 600 euro zien en een tweede loonsverhoging van 1,8 procent in 2022. Volgende week beslist de vakbond of het de stakingen zal voortzetten.