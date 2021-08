Op een aantal stranden op het Zeeuwse schiereiland Walcheren zijn sinds maandag in totaal zo'n tweehonderd dode bergeenden aangetroffen. De gemeente Vlissingen laat dinsdag weten dat de oorzaak daarvan nog niet bekend is.

Het gaat om ongeveer 140 bergeenden die op diverse stranden bij Vlissingen en op het strand bij Ritthem zijn aangespoeld. Ook zijn er zo'n zestig bergeenden op stranden tussen Dishoek en Westkapelle (gemeente Veere) aangetroffen. Een strandwacht deed de eerste melding.

Een aantal eenden is opgestuurd naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor nader onderzoek, omdat de oorzaak van de sterfte nog onbekend is. Dit is de normale procedure, aldus de gemeente Vlissingen.

De gemeente adviseert mensen geen dode bergeenden aan te raken of op te pakken. Ook wordt mensen aangeraden hun hond aan de lijn te houden.

Als mensen een dode eend vinden, kunnen ze dat melden bij Stichting Strandexploitatie Veere (SSV).