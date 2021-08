Ook de tweede verdachte die in de zaak rond de fatale mishandeling op Mallorca is aangehouden, blijft voorlopig in de cel. De achttienjarige Hilversummer werd maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besloot het voorarrest te verlengen met twee weken, de maximale termijn.

De achttienjarige Hilversummer wordt verdacht van het medeplegen van doodslag. Hij zou betrokken zijn geweest bij de vechtpartij op 14 juli in El Arenal op Mallorca, die een 27-jarige man uit Waddinxveen het leven kostte. Het slachtoffer werd op de boulevard dusdanig mishandeld, dat hij later aan zijn verwondingen overleed.

De verdachte, die vorige week donderdag werd gearresteerd, wordt ook aangeklaagd voor poging tot doodslag op een vriend van de Waddinxvener.

Afgelopen vrijdag bepaalde de rechter-commissaris dat de als eerste opgepakte verdachte, een negentienjarige man uit Hilversum, ook nog zeker twee weken blijft vastzitten.

De twee verdachten uit Hilversum waren met een vriendengroep op vakantie op het Spaanse eiland, waar in de vroege ochtend van 14 juli ruzie werd gezocht met andere vakantiegangers. De zaak draait om twee vechtpartijen op straat na een ruzie in een horecagelegenheid. De achttienjarige Hilversummer zou bij de tweede vechtpartij betrokken zijn geweest.