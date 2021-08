Een wolf heeft opnieuw een moeflon gedood in Nationaal Park De Hoge Veluwe. Maandagochtend vond een jachtopzichter het kadaver. De wolf, die op de Hoge Veluwe zeer ongewenst is, heeft nu al meerdere moeflons doodgebeten, zegt hoofd bedrijfsvoering Jakob Leidekker.

De directie van De Hoge Veluwe plaatste in 2019 al hoge hekken rondom het natuurgebied om de wolf buiten te sluiten. De directie vreest voor de toekomst van de moeflons in het park. Die wilde schapen zorgen er door begrazing voor dat unieke zandverstuivingen in het park openblijven. Zonder moeflons veranderen die gebieden snel in bos volgens de parkdirectie.

Volgens Leidekker glipt een wolf door gaten die moedwillig in de hekken worden geknipt. "Het kost ons elke dag zes uur om alle hekken te controleren. Elke dag worden gaten gerepareerd en elke dag zijn er nieuwe gaten. We weten niet wie dat doet", aldus het hoofd bedrijfsvoering.

Jachtopzichters hebben de wolf in het park gezien. Leidekker zegt dat er ook camerabeelden van de wolf zijn en dat er pootafdrukken zijn gevonden. "Ik snap dus niet dat deze professionals niet worden geloofd en dat mensen zomaar zeggen dat er een hond heeft huisgehouden. Maar om alle twijfel weg te nemen zullen wij DNA-onderzoek laten doen. Zodra er een geschikte dode moeflon is, schakelen we BIJ12 in, de organisatie die voor de provincies wolvenschade afhandelt. DNA-bewijs is kennelijk nodig als je in dit land tegen de wolf bent."