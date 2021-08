Na alle wisselvalligheid en relatief lage temperaturen komt er woensdag warmer en droger weer aan. Of dit weerbeeld lang aanhoudt, blijft nog twijfelachtig, meldt Weerplaza maandag.

De komende dagen krijgt een hogedrukgebied boven Europa meer invloed op het weer, waardoor de atmosfeer tot rust gaat komen. Op woensdag, donderdag en vrijdag blijft het door het hogedrukgebied in vrijwel heel het land droog.

De zon kan zich die dagen beter laten zien en de temperatuur gaat verder omhoog. De kans is aanzienlijk dat het donderdag en vrijdag in het binnenland op veel plaatsen met 25 graden zomers warm wordt.

Of het drogere en warmere weerbeeld lang aanhoudt, is nog maar de vraag. Volgens Weerplaza is het nog niet duidelijk of het hogedrukgebied even standhoudt of wordt weggedrukt door nieuwe depressies vanaf de oceaan. Mocht het hogedrukgebied standhouden, dan worden ook na het weekend temperaturen van rond de 24 graden verwacht.

Opklaringen vallen samen met piek meteorenzwerm

De drogere periode met opklaringen valt precies samen met de piek van de meteorenzwerm Perseïden. De kans is groot dat de vallende sterren tijdens de donkere uren te zien zijn.

Het piekmoment is in de nacht van donderdag op vrijdag. Dan kunnen zo'n 50 tot 65 meteoren per uur te zien zijn. Het beste moment om die nacht naar boven te kijken, is tussen 3.00 en 4.30 uur.

De piek van de zwerm is zo'n vier dagen na de nieuwe maan. De maan is hierdoor vanuit Nederland niet te zien en daardoor is de hemel mooi donker.