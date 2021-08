Bij een ontvoering donderdag in Cruquius (Noord-Holland) is mogelijk de verkeerde persoon meegenomen, meldt de politie zondag. Van de ontvoerde, een 56-jarige Hoofddorper, ontbreekt nog altijd ieder spoor. Zes verdachten zijn donderdag aangehouden. Justitie heeft een beloning uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot het oplossen van de zaak.

De politie gist nog naar het motief van de ontvoering. Uit onderzoek is in elk geval gebleken dat er geen enkele aanwijzing is dat de ontvoerde man deel uitmaakt van het criminele circuit. Om die reden houdt het onderzoeksteam er rekening mee dat de daders zich vergist hebben in de persoon die ze ontvoerden.

De politie kreeg donderdag rond 18.00 uur verschillende meldingen over een ontvoering op de Spaarneweg in Cruquius. Het slachtoffer zou door meerdere personen uit een auto zijn getrokken en vervolgens zijn meegenomen in een rode Mercedes Vito-bus met een imperiaal. De bus reed weg in de richting van de N201.

Agenten kwamen de vermoedelijke ontvoerders redelijk snel op het spoor. In Gouda werden donderdagavond drie Rotterdammers van 22, 22 en 30 jaar oud, een 31-jarige man uit Zwijndrecht, een 33-jarige man uit Dordrecht en een 30-jarige man zonder bekend woonadres opgepakt. De politie vermoedt dat er nog meer verdachten bij de ontvoering betrokken waren.

De Hoofddorper is nog niet teruggevonden. Het Team Grootschalige Opsporing van de politie doet er volgens de politie alles aan om hem terug te vinden. Het Openbaar Ministerie heeft "vanwege de ernst van dit delict" een beloning uitgeloofd van 15.000 euro.

Mensen die informatie hebben over de zaak worden gevraagd contact op te nemen met het onderzoeksteam via een tipformulier of via het telefoonnummer 0900-88 44. Informatie anoniem melden kan ook via het telefoonnummer 0800-7000 of online via Meld Misdaad Anoniem.