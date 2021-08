In Rotterdam is tijdens een arrestatie een agent door een kogel in zijn been geraakt. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Drie Rotterdammers van 22, 26 en 32 jaar oud zijn aangehouden.

Het voorval gebeurde rond 2.00 uur in het centrum van de stad, aan de Westblaak. Daar hielden agenten drie mannen aan, na een melding van een bedreiging aan het nabijgelegen Eendrachtsplein.

Toen de agenten hen wilden fouilleren, gooide een van de verdachten een tas met daarin een vuurwapen weg. Het wapen ging vervolgens af en de kogel raakte de agent in zijn been.