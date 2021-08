De politie heeft zaterdag drie jongens aangehouden voor een reeks ernstige geweldsincidenten op Schouwen (Zeeland). Een zeventienjarige jongen werd in Vlaardingen aangehouden. Een een veertienjarige en een achttienjarige jongen zijn in Schiedam opgepakt. De drie verdachten zitten in een politiecel en mogen geen contact met de buitenwereld hebben.

Het gaat om zeker vier geweldsuitingen in de afgelopen week, in Burgh-Haamstede, Renesse en Scharendijke. Vrijdagochtend was het ernstigste incident. Toen werden twee 21-jarige mannen uit Breda op een camping aan de Maireweg in Burgh-Haamstede in elkaar geslagen. Ze moesten met meerdere botbreuken in het gezicht naar het ziekenhuis.

Het eerste voorval was vorige week zaterdag in de buurt van een strandpaviljoen, aan het begin van de Brouwersdam bij Scharendijke. Een negentienjarige jongen uit die plaats werd rond 2.30 uur plotseling geslagen. Getuigen zagen de dader wegrennen. Het slachtoffer moest zich laten behandelen bij de huisartsenpost en heeft aangifte gedaan.

Woensdag na middernacht was het bij hetzelfde strandpaviljoen weer raak. Zeker zes jongens schopten een jongen van negentien uit Renesse. Die liep verwondingen aan het hoofd op. Ook hij deed aangifte. In Renesse, ook bij de Brouwersdam, werd die nacht een zeventienjarige jongen uit Duitsland van zijn fiets beroofd. De twee bedreigers gingen ervandoor.

De Zeeuwse politie sluit meer aanhoudingen niet uit.