Het is de tweede zwarte zaterdag van dit jaar in Frankrijk: bumper aan bumper schuift het vakantieverkeer richting het zuiden. Hoewel de drukte al ver van tevoren was aangekondigd, zijn veel Nederlanders zaterdagochtend toch in de auto gestapt. Wat kun je als vakantieganger doen om deze dag door te komen (behalve niet gaan)? Zes tips.

Tip 1: Bereid je voor op een lange dag

Neem je voor dat de vakantie al begonnen is op het moment dat je de auto instapt. Dit klinkt flauw, maar niet iedereen heeft die instelling, zegt Robert Vriezen van de ANWB. "Voor sommige mensen is de reis een noodzakelijk kwaad om op de vakantiebestemming aan te komen." Ga dus uitgerust op weg en calculeer in dat de reis lang gaat duren.

Tip 2: Vertrek júíst niet te vroeg

Het is volgens Vriezen een oude misvatting om juist vroeg te vertrekken vanuit Nederland om de drukte in Frankrijk te mijden. "'s Ochtends vroeg kom je dan wel een heel eind, maar rond 10.00 uur kom je dan alsnog in de file terecht bij Parijs, als de Fransen de weg opgaan." De ANWB raadt Nederlandse vakantiegangers daarom aan om na 10.00 uur te vertrekken: "Dan rijd je achter de files aan."

Tip 3: Neem genoeg eten en drinken mee

Zorg voor genoeg proviand aan boord. "Sta je in de file, dan kan het eerstvolgende wegrestaurant lang op zich laten wachten", aldus de ANWB. Gaat de hond mee op vakantie? Vergeet dan niet om het huisdier regelmatig van vocht te voorzien.

Tip 4: Check de airco van je auto

In Frankrijk kan het erg warm zijn en in een file is de temperatuur vaak nog hoger. Check daarom vooraf of de airco van je auto goed werkt. Als het te warm wordt, kan je reactievermogen namelijk achteruitgaan. Sowieso is het verstandig om de functies van je auto te checken voordat je aan de lange reis begint. ANWB heeft hiervoor een handige checklist.

Tip 5: Rijd niet met een slippende koppeling

De wegenwacht raadt aan om niet met een slippende koppeling te rijden. Oftewel: laat de koppeling niet erg langzaam of maar half opkomen. De koppelingsplaat kan zo snel slijten. Zeker wanneer de auto zwaar beladen is, er een caravan achter hangt of als je in de bergen rijdt, kan dit voor problemen zorgen.

Tip 6: Vermijd snelwegen

Met tip 1 in het achterhoofd kun je ervoor kiezen om de drukke (tol)snelwegen te mijden en over de B-wegen naar je vakantiebestemming te rijden. Dit maakt je reis niet korter, maar dan kun je wel meer doorrijden en bovendien genieten van het landschap. "Dan kom je maar één keer achter een trekker", aldus Vriezen.

