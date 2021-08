Een homokoppel is deze week voor het eerst in Nederland vader geworden van een kind via een draagmoeder en eiceldonor. Nog eens vier wenspapa's zijn in verwachting, zegt vruchtbaarheidskliniek Nij Geertgen in Elsendorp tegen NU.nl. In de kliniek worden ivf-behandelingen voor homostellen uitgevoerd.

"We zitten helemaal op een blauwe wolk. Jarenlang zijn we hiermee bezig geweest, inclusief ups en downs, en nu is hij eindelijk hier. Het is niet te omschrijven hoe mooi dat is", zegt het stel vrijdag in gesprek met EditieNL.

Bij Nij Geertgen zijn nu tien koppels onder behandeling voor het zogeheten hoogtechnologisch draagmoederschap, laat gynaecoloog en medisch directeur Marieke Schoonenberg aan NU.nl weten. "Op 5 augustus werd bij twee wenspapa's het eerste kindje geboren."

Bij het traject wordt gebruikgemaakt van de eicel van een andere vrouw dan de draagmoeder. Homostellen moeten zelf op zoek naar een draagmoeder en eiceldonor. De eicel wordt in een laboratorium bevrucht met zaad van een van de wensvaders. Het embryo dat hieruit ontstaat, wordt geplaatst in de baarmoeder van de draagmoeder, waar het zich verder ontwikkelt.

"Het is echter lastig om zowel een eiceldonor als een draagmoeder te vinden. Het duurt daardoor vaak lang voordat ze bij ons aan het traject kunnen beginnen", aldus Schoonenberg.

In 2019 begon Nij Geertgen als eerste kliniek in Nederland met ivf-behandelingen voor homostellen. Dat was mogelijk dankzij een positief advies van de Staatscommissie Herijking Ouderschap en de beroepsvereniging voor gynaecologen (NVOG), die er na uitgebreid onderzoek geen bezwaar tegen hadden.

Voor die tijd waren homostellen voor draagmoederschap met eiceldonatie aangewezen op andere landen, zoals Canada en het noordelijke deel van Cyprus. Heteroseksuele wensouders konden al langer in Nederland terecht, maar alleen in het Amsterdam UMC en onder strikte voorwaarden.