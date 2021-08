De politie zoekt een 56-jarige man uit Hoofddorp die donderdagavond ontvoerd zou zijn op de Spaarneweg in Cruquius. In verband met de mogelijke ontvoering zijn zes mannen opgepakt in Gouda, maar het slachtoffer van de ontvoering wordt volgens de politie nog vermist.

De politie kreeg rond 18.00 uur verschillende meldingen over de ontvoering. Het slachtoffer zou door een aantal personen uit zijn auto zijn getrokken en vervolgens zijn meegenomen in een rode Mercedes-bus met een imperiaal. Die bus reed weg in de richting van de N201.

Agenten kwamen de mogelijke ontvoerders al snel op het spoor. In de omgeving van het Vogelplein in Gouda zijn drie Rotterdammers van 22, 22 en 30 jaar oud, een 31-jarige man uit Zwijndrecht, een 33-jarige man uit Dordrecht en een 30-jarige man zonder bekend woonadres opgepakt. De mannen zitten vast.

De politie vraagt informatie over het vermiste slachtoffer. Camerabeelden van donderdagavond uit Cruquius en Gouda zijn welkom, aldus de politie.