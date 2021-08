De politie heeft donderdag een nieuwe verdachte aangehouden in verband met de zware mishandelingen in Mallorca op 14 juni. Samen met de verdachte die woensdag al werd aangehouden, wordt hij verdacht van het medeplegen van doodslag op de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.

De nieuwe verdachte is een achttienjarige man uit Hilversum. Daar komt ook de negentienjarige verdachte die woensdag al werd aangehouden vandaan.

Op basis van verklaringen van getuigen in combinatie met camerabeelden is de verdenking tegen de negentienjarige verdachte uit Hilversum uitgebreid, aldus het OM. Hiervoor werd hij alleen verdacht van twee pogingen tot doodslag tijdens de zware geweldplegingen op het Spaanse eiland.

Laatstgenoemde moet vrijdag voor de rechter-commissaris verschijnen die beslist of de verdachte langer vast blijft zitten. De rechtbank zal dit besluit later op vrijdag bekendmaken.

Ondertussen sluit Justitie niet uit dat er de komende tijd meer aanhoudingen worden verricht in de Mallorca-zaak. Zo probeert de politie op basis van nieuwe camerabeelden te achterhalen wie de personen zijn die nog meer bij de mishandelingen betrokken waren.

Op de vroege ochtend van 14 juli was sprake van meerdere geweldsincidenten op de boulevard in de Spaanse badplaats El Arenal op Mallorca. Een groep van dertien Nederlanders viel meerdere mensen aan op straat. Even daarvoor zou de groep uit een kroeg zijn gezet.

Onder anderen Heuvelman uit het Zuid-Hollandse Waddinxveen werd aangevallen. Hij werd onder meer tegen zijn hoofd geschopt, terwijl hij al op de grond lag. Hij overleed vier dagen later aan zijn verwondingen.