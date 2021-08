Een van de kinderen die bij een explosie woensdag op een plezierjacht in de haven bij camping Meerwijck in Kropswolde gewond raakte, is overleden, bevestigt de gemeente Groningen-Midden na berichtgeving door RTV Noord.

De precieze oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Behalve het vijfjarige kind raakten nog vijf mensen gewond, onder wie drie ernstig. De slachtoffers zijn een 28-jarige vrouw, twee mannen van 29 en 64 jaar en nog twee minderjarigen, allen afkomstig uit de gemeente Midden-Groningen. De slachtoffers zouden tot dezelfde familie behoren. De gemeente kan dit nog niet bevestigen.

De explosie vond plaats vlak nadat de boot in was afgeduwd. De groep zou gaan varen op het Foxholstermeer. Het personeel van de camping en campinggasten schoten de slachtoffers te hulp. Een van hen moest door duikers van de brandweer uit het water gehaald worden. Of dat het kind was, is niet bekendgemaakt.

De politie Groningen meldde donderdag al dat de toestand van een van de kinderen kritiek was. Er vindt forensisch onderzoek plaats op het schip en betrokkenen en ooggetuigen worden gehoord.